Progetto culturale “Per una società aperta”, pronto il programma degli eventi 2023 della Diocesi di Trivento. “Per una società aperta” è il titolo del ciclo di eventi e convegni organizzati dall’ufficio per il Progetto Culturale della Diocesi di Trivento per l’anno 2023. La fede cristiana nel mistero della Trinità – si riporta nel comunicato – apre a una riflessione in cui la relazione viene interpretata come amore e comunione e non scontro. L’affiato della fiducia nell’altro spinge alla costituzione di una società in cui sia la solidarietà, la fraternità e l’agape a parlare nel dialogo interreligioso, nel rapporto fra uomo e donna, nella relazione con gli immigrati, nella lotta alle disuguaglianze sociali e nel credere alle profondità dell’amore che “vince” ogni egoismo.