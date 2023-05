Fiumi ingrossati dalla pioggia caduta ad Aprile e riserve idriche che appaiono sufficienti per fronteggiare l’imminente arrivo dell’estate.

Si era temuto nei mesi scorsi che la prolungata siccità avrebbe messo a dura prova le coltivazioni del periodo, specie quelle della costa e dell’immediato entroterra.

Invece, una primavera particolarmente rigida e perturbata ha rimesso le cose a posto dal punto di vista climatico, e di conseguenza per la portata dei corsi d’acqua e degli invasi.

Così, anche oggi nel Lago di Guardialfiera è attivo lo scarico di fondo alle spalle della diga a causa del troppo pieno e per impedire che l’acqua in entrata, portata dal Biferno e dalle ultime piogge abbondanti determini un innalzamento del livello.

L’impianto in entrata è stato chiuso venerdì scorso, quando è stata sfiorata la soglia dei 121 metri sul livello del mare, massima consentita dalla normativa che disciplina la sicurezza dell’invaso in seguito alla deroga ottenuta un anno fa, dopo una stagione particolarmente secca, che ha aumentato di 3 metri sul livello del mare la capienza della diga.

Anche oggi, la Protezione civile ha diramato per il Molise l’allerta gialla, sia per il rischio frane che per il perdurare della perturbazione particolarmente intensa che sta attraversando la penisola.

L’acqua che le paratoie della diga scaricano nel Biferno finisce in mare per mantenere la soglia al di sotto dei 121 metri consentiti.

La diga del Liscione ha una capacità totale di contenimento di 173 milioni di metri cubi di acqua, dei quali 137 milioni di metri cubi utilizzabili.

Capacita massima anche nell’invaso di Occhito, anche se in questo caso la maggior parte dell’acqua del lago viene utilizzata per scopi irrigui dalla Puglia.