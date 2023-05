Taglio del nastro e benedizione della nuova sede Aido città di Campobasso, associazione donatori di organi, nell’atrio dell’ospedale Cardarelli. Uno spazio voluto e realizzato con tenacia dai volontari per informare i cittadini, quello inaugurato alla presenza dei vertici locali dell’associazione, di alcuni primari e del direttore sanitario del Cardarelli e della rapprenetanza Asrem.

“Occorre sensibilizzare su questo tema – è stato sottolineato – per capirne la reale importanza”.

La sede servirà per sapere come iscriversi, cosa significa donare gli organi e l’importanza di dare il consenso, affinchè da una morte possa esserci nuova vita, nuova speranza. Sarà aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì in orario antimeridiano.

Il presidente dell’Aido Campobasso, Michelangelo Petrollino, ha fatto anche il punto sugli iscritti all’associazione sia in Molise sia a Campobasso. “In Molise sono 5000 i donatori di organi iscritti, ancora pochi rispetto ad altre regioni. Di questi la metà a Campobasso. La cultura della donazione va coltivata soprattutto tra i più giovani” ha spiegato.