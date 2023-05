Novanta minuti al termine del campionato di Eccellenza. Ultimo turno in programma domenica prossima 7 maggio, prima del rompete le righe. La classifica al momento non prevede la disputa dei play off, l’Isernia, ancora in lotta per la vittoria del campionato con il Campobasso, ha un margine di 11 punti sull’Aurora Alto Casertano. Un vantaggio che, se confermato nell’ultimo turno, permetterà ai biancocelesti di accedere direttamente alla fase nazionale. In coda già retrocesse Campodipietra e Gambatesa, al momento non si giocherebbe il play out, considerato che Pietramontercorvino e Virtus Gioiese sono appaiate a quota 30 punti, con un vantaggio di 10 lunghezze sull’Aurora Ururi ferma a 20. Attenzione, nell’ultima giornata, per uno strano scherzo del calendario Pietra e Gioiese si affronteranno in terra pugliese, in questo modo, l’Ururi se dovesse vincere a Venafro, avrebbe la certezza matematica di giocare lo spareggio salvezza. In caso diverso, bisognerà valutare l’esito delle due sfide. Questo il quadro generale, le attenzioni sono ovviamente concentrate sulla vittoria del campionato.

Match point per il Campobasso che in caso di successo in trasferta contro la Turris potrà festeggiare l’accesso in serie D. A proposito dell’impianto, considerata l’impossibilità di giocare la gara a Rotello, sede casalinga della Turris durante tutta la stagione, per ragioni di ordine pubblico, la società santacrocese sta valutando altre sedi. Al momento tra le diverse possibilità, quella più accreditata sembra quella del Colalillo di Bojano, in ogni caso massimo nella giornata di domani la scelta sarà ufficiale. Come dicevamo primo match point, in gergo tennistico, per i lupi che non hanno avuto possibilità di chiudere i giochi per via del grande campionato giocato dall’Isernia. Due squadre che, come abbiamo detto in più circostanze, meriterebbero il salto di categoria in ugual modo. I rossoblu devono certificare i sacrifici di un’intera annata con la vittoria, superare la Turris e dare il via ai festeggiamenti. Al contrario l’Isernia, impegnata al Civitelle contro l’Olympia Agnonese, dovrà vincere per sperare nel sorpasso ma anche per tenere a debita distanza l’Aurora Alto Casertano.