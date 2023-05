Con un paragone ardito riferito alle prossime elezioni regionali, il Corriere della Sera paragona il Molise all’Ohio, considerato tra gli stati americani una sorta di stato indovino capace di leggere in anteprima le carte di repubblicani e democratici e divinare quindi il nome del futuro presidente. Uno swing state, come dicono da New York a San Francisco, capace di interpretare le oscillazioni dell’elettorato e quindi i destini del Paese. Così, secondo il Corriere, sarebbe il Molise rispetto al quadro generale della politica italiana. Un termometro capace di misurare il gradimento del Governo Meloni e quindi l’eventuale grado positivo o negativo dell’oscillazione legata al centrodestra nazionale. Stessa aspettativa espressa oggi sulla Stampa di Torino dalla neo segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Insomma, riflettori accesi sul Molise che, nelle speranze dei progressisti, dopo le sconfitte di Lombardia, Lazio e Trentino, aspettano che dal Molise – Ohio, giunga un segnale di inversione di tendenza. In attesa di scoprire come andrà a finire, un segnale il Molise lo ha già dato, più che alla nazione a se stesso. Quello di una svolta rispetto alle scelte effettuate negli ultimi dieci anni. Con l’indicazione di Roberto Gravina, Sindaco di Campobasso, a candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Molise, e quella altamente probabile di Francesco Roberti, Sindaco di Termoli, a candidato per il centrodestra, il Molise sceglie di tornare alla politica. Una sfida tra sindaci, amministratori entrambi con esperienza, la politica si riappropria di un ruolo centrale nel governo Molise e, soprattutto, nella scelta del vertice della Regione. Accanto alle due leadership, si sta muovendo parallelamente tutto un parterre di amministratori intenzionati a scendere in campo, fattore che, oltre le coalizioni e i colori politici, va salutato positivamente.

Insomma, in attesa di capire se il Molise sarà il cinquantunesimo stato della confederazione americana, i molisani possono accontentarsi del risultato raggiunto per il momento. La politica è tornata, adesso ai politici far capire ai cittadini se si tratta di una buona notizia.