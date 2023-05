Anche Elly Schlein al fianco di Roberto Gravina. Poche ore dopo l’ok alla canidatura del sindaco di Campobasso a presidente della Regione per il centrosinitra, il segretario del Pd torna a parlare del Molise. “Alle amministrative stiamo facendo il possibile per costruire alleanze a partire da un progetto. Lo faremo in Molise – afferma la leader dem – e ne siamo felici perchè possiamo vincere e portare un cambiamento”.

Gravina intanto rompendo il silenzio che aveva adottato da giorni sul tema regionali preannuncia la sua prima conferenza stampa da candidato presidente per le prossime ore e tende la mano ai movimenti. “Dialogo più che mai vivo e improntato all’ascolto e all’inclusività – dice il sindaco – verso i movimenti dell’area moderata e progressista che si ritrovano nella linea di azione politica e amministrativa che insieme dovremo condurre”. Parlano anche il leader regionali dei due principali partiti della coalizione.

“La disponibilità di Gravina è un atto di generosità nei confronti della comunità regionale ed è una garanzia di riconoscibilità per la comunità 5 Stelle – afferma il coordinatore regionale del Movimento Antonio Federico – . Sono orgoglioso di questa opportunità e sono certo che continueremo a lavorare al meglio con tutte quelle forze politiche e quelle liste civiche che hanno partecipato fino ad oggi al tavolo politico regionale, nonché quelle che ancora aderiranno al nostro manifesto politico”. Dal Partito Democratico parla il capogruppo in Regione, Micaela Fanelli che parla di Gravina come di “un sindaco costantemente impegnato per il suo territorio e profondo conoscitore delle realtà e delle dinamiche sociali, non solo di Campobasso ma di tutto il Molise”. Sulla sfida contro il centrodestra infine conclude: “Non vogliamo la destra alberghi più qui. Siamo stati generosi: ognuno di noi che legittimamente poteva ambire a un ruolo di vertice. Ed è stato generoso il Partito Democratico. Tutti abbiamo fatto un necessario passo indietro perché occorre andare insieme e vincere”.