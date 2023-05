Termina in gara tre dei quarti di finale playoff il campionato dell’Ennebici che non riesce a proiettarsi sul mese di maggio e, dopo aver vinto gara uno otto giorni fa a Pineto, finisce per cedere alla bella la serie, pagando dazio alla tensione nella decisiva gara tre, come era avvenuto giovedì al PalaVazzieri. Aspetto – questo – che si materializza con i tanti errori ai liberi, che si uniscono ad una stanchezza per certi versi fisiologica. «La nostra stagione – spiega a consuntivo il coach Rosario Filipponio – resta comunque di rilievo per quella che è stata una crescita esponenziale di un gruppo giovane. Abbiamo finito però per pagare dazio allo stanchezza e alla tensione che ci ha tagliato le gambe ai liberi (nove gli errori a cronometro fermo, ndr), anche perché, complessivamente, avevamo l’opportunità di poter andare avanti. Resta però l’aspetto positivo di un movimento maschile che si è rimesso in gioco. Ora da qui andremo a riflettere con Mimmo Sabatelli in prospettiva. Ci sono delle scelte importanti da portare avanti. Vedremo quali saranno le opzioni, se proiettarci su di un torneo superiore (la C unica, ndr) con qualche inserimento in organico oppure entrare nel torneo di D (con ulteriore momento di crescita per i più giovani). Intanto, però, ci proiettiamo sulle ultime due gare di under 19 maschile tra martedì (contro l’Olimpia Mosciano) e giovedì (in caa della Magic Chieti) che potranno definire quello che potrà essere il nostro piazzamento».

Tabellino

NUOVO PINETO BASKET 70

ENNEBICI CAMPOBASSO 65

(12-14, 29-33; 48-43)

PINETO: Pira 12, Pallini 1, Giansante 13, Pavone 18, Petra 3, Di Ridolfo 5, Gigliotti 11, Medri 5, Ricci Ed., Amelii 2. Ne: Di Sante e Felicione. All.: Di Pentima.

CAMPOBASSO: Paravati 11, Marinelli N. 5, Singh 17, Cefaratti L. 18, Brienza An. 12, Bozza M. 2. Ne: Iannetta L., De Vivo D. e Cornacchione. All.: Filipponio.

ARBITRI: Pratola e De Nunzio (Chieti).

NOTE: usciti per cinque falli Pira ed Amelii (Pineto); Paravati (Campobasso). Fallo tecnico a Pira e panchina (Pineto). Fallo antisportivo ad Amelii (Pineto) e Cefaratti L. (Campobasso).

Fonte: Ufficio stampa