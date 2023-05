“Il 1°maggio oltre ad essere la festa dei lavoratori, crediamo debba rappresentare – scrive ancora il segretario Francesco Guida – uno straordinario momento di riflessione per tutti. Per questa ragione, esprimiamo vicinanza a quanti lo cercano e ancora non riescono a ottenerlo, a chi lo ha perso, a chi è occupato in modo precario, ma soprattutto alle famiglie dei lavoratori che hanno perso la vita sui luoghi di lavoro”, questa la prima parte della nota della Uilm di Termoli.

“1286 morti da gennaio 2022 ad oggi, 196 morti nel solo primo trimestre del 2023. Numeri inaccettabili per un paese civile. Promuovere la cultura della sicurezza, già a partire dalle scuole, attraverso la formazione e la prevenzione, premiare le aziende virtuose in materia di sicurezza, crediamo siano la base di partenza per costruire un lavoro in sicurezza. Ma soprattutto bisogna rimettere al centro il lavoro che sembra ormai sparito dall’agenda politica.

Buon 1° maggio di Pace a tutti”.