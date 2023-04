Roberto Gravina accoglie l’invito avanzato dai rappresentanti al tavolo del fronte progressista e accetta la candidatura alla presidenza della Regione. Così il centrosinistra ha ufficializzato il nome del sindaco di Campobasso dopo settimane di trattative. Una nota di poche righe con le firme di sette partiti e movimenti: Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Articolo 1, Molise Solidale, Volt, Sinistra italiana, Europa Verde. Mancano al momento quelle di Costruire Democrazia e di Molise Domani, il movimento che aveva proposto il nome del giornalista Domenico Iannacone. Il quadro dunque, sul fronte delle alleanze, è ancora in evoluzione, ma la campagna elettorale di Gravina comincia qui. Sono stati gli stessi vertici nazionali dei partiti ha ufficializzare l’intesa. “La coalizione ha riconosciuto che il nome di Gravina è l’unico che garantisce ampia condivisione” ha evidenziato il Movimento 5 Stelle da Roma. Il Pd ha fatto altrettanto con le parole di Davide Baruffi, responsabile enti locali del partito. “Adesso serve rafforzare unità e capacità espansiva di questa proposta per vincere le regionali” ha affermato. Sul fronte dei mal di pancia interni ai 5 Stelle c’è da registrare infine una nota congiunta dei consiglieri regionali del Movimento che sembra voler gettare acqua sul fuoco. “Roberto incarna al meglio i valori, la sensibilità e le competenze di una coalizione che condivide i punti programmatici più importanti e delicati della nostra visione di Molise. Per questo, dopo cinque anni di serio e costante lavoro all’opposizione in Consiglio regionale, siamo fieri di veder riconosciuto il nostro impegno da parte di tutte le forze politiche e sociali del centrosinistra molisano”. Scelto il candidato del centrosinistra si attende ora l’ufficializzazione sull’altro fronte, quello del centrodestra. Le prossime ore saranno decisive e al momento resta in pole il nome di Francesco Roberti. Se così dovesse essere per il governatore sarà una sfida tra sindaci:primi cittadini di Campobasso e Termoli in corsa dai municipi a palazzo vitale.