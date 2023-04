La candidatura del sindaco di Campobasso alla presidenza della Regione per il centrosinistra innesca polemiche all’interno del consiglio comunale. Il consigliere di Forza Italia Domenico Esposito attacca Gravina: “I campobassani – afferma – hanno eletto, loro malgrado, un sindaco che ha deciso di non fare il sindaco e che dopo aver sfruttato bene la visibilità conferita da un ruolo così importante, chiude in netto anticipo le valigie a Palazzo San Giorgio per seguire sogni e ambizioni personali”.

“La storia della candidatura di Gravina – prosegue Esposito – è costellata di silenzi, imbarazzi, smentite secche e risentite da parte dei suoi fino al prevedibile epilogo. La coerenza, ormai è appurato, a certe latitudini politiche non è più un valore”.