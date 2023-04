In Molise il suo nome resterà legato per sempre alla vicenda giudiziaria seguita al crollo della scuola di San Giuliano di Puglia, ma sono tante le indagini importanti che portano la firma di Nicola Magrone negli anni trascorsi alla guida della procura di Larino. Il magistrato pugliese è morto all’età di 82 anni. Era stato in Molise per 8 anni, dai mesi del terremoto e fino al 2010. Anche quando ha lasciato il Molise Magrone è rimasto legatissimo a San Giuliano e a quella comunità tanto che alcuni anni dopo il sisma gli fu conferita anche la cittadinanza onoraria del paese. Entrato in magistratura nel 1971, Magrone è stato anche deputato a metà anni 90 e poi, dopo aver lasciato il Molise, per due volte sindaco della sua città, Modugno. Incarico che ha ricoperto fino a tre anni fa. La sua carriera in magistratura oltre che in Molise lo ha portato in diverse altre regioni. Pretore del lavoro a Monza, è stato tra i magistrati che vennero definiti “pretori d’assalto” occupandosi anche di reati ambientali. È stato sostituto procuratore a Bari dove si è occupato di criminalità organizzata, poi presidente della Corte d’assise di Potenza. Successivamente ha ricoperto l’incarico di procuratore generale aggiunto onorario presso la Corte di Cassazione. I funerali saranno celebrati a Modugno, nella chiesa Maria Santissima Annunziata, lunedì pomeriggio.