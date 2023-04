Con”Zorro, un eremita da marciapiede”, monologo di Sergio Castellitto è calato il sipario sulla stagione di spettacoli 2022/2023 del Teatro Savoia di Campobasso, prodotta dalla Fondazione Molise Cultura, con il supporto della Regione Molise. E’ la stessa Fondazione ha tracciare ora un bilancio: oltre 5 mila spettatori (5025), con una media di 418 spettatori a spettacolo, registrando numerosi sold out per i dieci appuntamenti in cartellone, a cui vanno aggiunte le due repliche (il balletto Giulietta e Romeo e Grease, il musical) rese necessarie per la grande richiesta riscontrata sin dai primi giorni della messa in vendita dei biglietti. “Una stagione che, come tutte le precedenti – dichiara la presidente della Fondazione Antonella Presutti – ha puntato sulla qualità eccezionale della proposta e sulla ricchezza e diversità degli appuntamenti del cartellone, per incontrare i gusti di un pubblico sempre più numeroso, di spettatori storici e fidelizzati e di tanti nuovi amici“. Tra gli artisti che si sono esibiti Lunetta Savino, Emilio Solfrizzi, Milena Vukotic, Elena Sofia Ricci, Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo, Carlo Buccirosso, Sergio Castellitto, il Balletto di Roma, la Compagnia della Rancia.