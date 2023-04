Sabato all’insegna del calcio a 5. Appuntamenti importantissimi per quanto riguarda le rappresentanti del futsal molisano: nel torneo di A2 match d’andata valido per i play off per la serie A2 elitè tra Fenice Venezia e Cus Molise, mentre nel campionato di C1 finalissima play off al Palaunimol tra Sporting Campobasso e Futsal Torremaggiore.

Partiamo dalla sfida regionale che assegnerà la prossima rappresentante del Molise nel torneo di serie B. Sporting e Torremaggiore si affronteranno sul neutro del palazzetto universitario domani pomeriggio a partire dalle ore 17.00. La finale annunciata ad inizio stagione è ormai realtà con un ultimo atto da giocare, quello più importante. In palio il salto di categoria, l’obiettivo dichiarato da entrambe le società la scorsa estate. La squadra campobassana guidata da mister Pietrunti ha ottenuto il pass grazie al successo interno maturato contro il San Severo, il Torremaggiore ha certificato la finale dopo aver sconfitto la Polisportiva Bojano con il roboante punteggio di 6 a 1. Percorso netto delle due squadre che hanno vinto i rispettivi gironi di appartenenza e chiuso al primo posto il mini raggruppamento eliminatorio dei play off. Il Torremaggiore ha vinto anche la coppa Italia, superando in semifinale proprio i rossoblu di Pietrunti, 3 a 1 Campobasso in favore dei locali, 8 a 0 al ritorno per i pugliesi. Come sappiamo sarà il campo a parlare, sovrano e arbitro di un’annata di futsal che si deciderà nei sessanta minuti previsti, ricordiamo che in caso di parità si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.

In campo anche il Cln Cus Molise, ospite della Fenice Venezia Mestre per l’andata dello spareggio per accedere alla serie A2 elitè. Gara 1 domani in veneto per la compagine di mister Sanginario, match di ritorno sabato 7 maggio al Palaunimol. Obiettivo, staccare il biglietto di sola andata per la serie A2 elite e certificare l’obiettivo stagionale. Una sfida in assoluto equilibrio, ogni rete avrà una sua valenza nel computo andata / ritorno, per questo attendiamo una gara accorta senza sbottonarsi troppo sia da una parte che dall’altra. Formazione al completo per il tecnico campobassano, da valutare solo Triglia alle prese con un problema muscolare.