Arriva un secondo titolo per il fronte del vivaio in casa La Molisana Magnolia Campobasso. Dopo quello dell’under 15, il team rossoblù trionfatore del girone interregionale (con l’Abruzzo) di under 17 ed under 19 in combinata senza sconfitte all’attivo centra anche il successo complessivo sul solo fronte under 17 e, nella finale in campo neutro di Vasto, non lascia scampo alla Magic Chieti con una prova di grande determinazione sia in attacco che in difesa.

STRAPPO VELOCE Le giovani magnolie partono subito forte non lasciando scampo alle proprie avversarie che si distaccano sempre più con coach Dragonetto che manda a punti tutte e nove le proprie rotazioni (sull’altro fronte solo quattro dei nove elementi teatini ‘sporcano’ il referto) e che, nel terzo quarto, non subisce nemmeno un punto realizzandone addirittura 40. In sei chiudono la serata in doppia cifra con Moscarella Contreras che va oltre il trentello e Moffa che ne mette a segno 26.

SENSAZIONI EX POST «Questa gara – argomenta a referto chiuso coach Francesco Dragonetto – è la degna conclusione di un percorso senza grandi difficoltà, ma che ci è servito per dare minuti ed esprienza soprattutto alle tante giovani ragazze di Campobasso, aspetto che potrebbe esserci utile in prospettiva anche nel concentramento interzona».

NEL LAZIO A MAGGIO Dalla loro, le giovani magnolie si sono qualificate per il concentramento numero uno in programma dall’11 al 13 maggio nel Lazio a Pontinia, in provincia di Latina, dove affronteranno all’esordio la seconda del torneo di categoria della Toscana, poi la perdente del confronto tra la vincitrice del torneo calabrese e la seconda di quello marchigiani e, infine, la formazione rimanente.

TABELLINO

MAGIC BASKET CHIETI 22

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 127

(4-31, 14-63; 14-103)

CHIETI: Calandra 5, Peretti 11, Di Fulvio 2, Scanzano, Cassano, De Gregorio 4, D’Agnese, De Sanctis, Melideo. All.: Liungo.

CAMPOBASSO: Del Sole 16, Giacchetti 2, Moffa 26, Trozzola 10, Mascia 16, Rizzo 6, Lallo 4, Bocchetti 15, Moscarella Contreras 32. All.: Dragonetto.

ARBITRI: Masci e De Nunzio (Chieti).

Fonte: Ufficio stampa