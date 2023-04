Tre giovani sono stati denunciati poiché in giro armati e altri sono stati segnalati per uso di sostanze stupefacenti.

In concomitanza con il ponte festivo del 25 aprile, i Carabinieri di Bojano hanno intensificato i controlli con l’obiettivo di prevenire i furti, che si verificano soprattutto quando i proprietari delle case sono assenti.

Un centinaio i carabinieri impegnati e 53 le pattuglie dislocate sul territorio.

Nel corso dei controlli, lungo la Fossaltina, sono stati sequestrati al conducente di un’auto due coltelli a serramanico, 8 cartucce calibro 12 da caccia e una pistola “dissuasore”, simile a quelle usate dalla Polizia.

Nel comune di San Massimo, durante il controllo di un’auto sulla quale viaggiavano due giovani, è stata trovata addosso ad uno dei due una pistola ad aria compressa, munita di serbatoio ma priva di munizioni e tappo rosso.

Anche in questo caso, l’arma è stata sequestrata e il giovane denunciato.

I carabinieri della Stazione di Baranello, invece, hanno controllato un giovane che aveva con sé della marijuana, mentre un uomo della provincia di Isernia è stato trovato in possesso di un coltello artigianale di grandi dimensioni nascosto sotto al sedile, e una discreta quantità di hashish.

In entrambi i casi sono scattate la denuncia per il possesso dell’arma e la segnalazione come assuntori di sostanze stupefacenti.

L’attività di prevenzione ha garantito ottimi risultati e i controlli proseguiranno fino al 1° maggio, con l’obiettivo di prevenire furti e incidenti.