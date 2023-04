Centottanta minuti al termine della stagione, i verdetti sono ancora tutti da decretare. La capolista Pineto ha dovuto nuovamente rinviare l’appuntamento con la vittoria del campionato anzi ha dovuto registrare l’avvicinamento della Vigor Senigallia che ha rosicchiato altri due punti. Domenica ci sarà il terzo match point anche se gli abruzzesi saranno impegnati sul difficile campo del Roma city, la squadra dell’hinterland della capitale è ancora in piena lotta salvezza. La Vigor Senigallia, invece, ospiterà una Sambenedettese salva ma che sta onorando il campionato.

Per quanto riguarda il weekend delle molisane, sorrisi soltanto in casa Matese. Gli uomini di mister Urbano sono tornati al successo dopo due sconfitte consecutive grazie al gol messo a segno dal giovane Sorrentino. Una vittoria che, in base al contemporaneo passo falso del Cynthialbalonga, riaccende decisamente le speranze di raggiungere il quinto posto ed agganciare il treno play-off. Domenica i matesini saranno artefici del loro destino, il calendario infatti presenta la gara casalinga proprio contro il Cynthialbalonga. In caso di successo ci sarebbe il sorpasso e a quel punto dipenderebbe soltanto dal Matese e da nessun altro.

Rammarico grande in casa Vastogirardi per l’occasione sfumata al Riviera delle Palme di San benedetto, uno a zero per i padroni di casa il finale. Gli alto molisani sono tornati a mani vuote dalla trasferta marchigiana e con la grande possibilità di indirizzare il match nel primo tempo con il rigore sbagliato da Maknì. L’esterno gialloblu si è, dapprima, fatto ipnotizzare dal dischetto e, poi, sulla ribattuta ha calciato nuovamente addosso all’estremo difensore della Samb. Peccato perché in caso di vittoria l’obiettivo stagionale della salvezza sarebbe stato ad un soffio. Domenica gara decisiva con il Montegiorgio che occupa la penultima posizione in classifica e, attualmente, sarebbe retrocesso direttamente in eccellenza.

La brutta sconfitta di Chieti ha creato uno scossone in casa Termoli. Nella giornata di lunedì la società presieduta dal patron Flaviano Montaquila ha deciso di cambiare la guida tecnica a 180 minuti dal termine. Raffaele Esposito è stato sollevato dal proprio incarico dopo la vittoria del campionato di eccellenza dello scorso anno e il buon lavoro svolto nella stagione in corso. Ricordiamo che il Termoli ha cambiato pelle durante l’anno, la società dopo un avvio shock e aver pagato lo scotto del salto di categoria è intervenuta sul mercato cercando di raddrizzare le sorti. Mister Esposito lascia nella città adriatica un buonissimo ricordo e lo stesso presidente Montaquila ci ha tenuto a ringraziarlo con un video messaggio. La scelta del nuovo trainer è ricaduta su Alessio Martino con esperienze sulle panchine del Gelbison e del Gladiator. Il nuovo mister esordirà domenica al Cannarsa in una partita fondamentale contro il Notaresco appaiato a pari punti in classifica ed in lotta con i termolesi per evitare la retrocessione diretta.