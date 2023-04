Share on Twitter

Share on Facebook

Grazie alla parrocchia, all’amministrazione comunale, alle associazioni e a un gruppo di volontari locali, la comunità di Chiauci oggi ha celebrato il patrono, San Giorgio Martire.

Con la partecipazione di sua eccellenza, Mons. Claudio Palumbo, vescovo della diocesi di Trivento, i parroci e gli amministratori delle comunità vicine, la comunità chiaucese ha celebrato il Santo patrono.

Un momento religioso vissuto come un tempo, quando il paese era ricco della presenza di una comunità florida, che ha lasciato in eredità la sua storia, le sue tradizioni e il suo modo di vivere. Umile, unito e fedele: un esempio positivo per le nuove generazioni.

LA FOTO-GALLERY