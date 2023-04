Convocato il consiglio comunale di Trivento, all’ordine del giorno il bilancio di previsione. È stata convocata per mercoledì 26 aprile 2023, alle ore 20 in prima convocazione e 21 in seconda comunicazione, l’assise civica del Comune trignino. Riportiamo di seguito l’ordine del giorno: lettura ed approvazione verbali seduta precedente; approvazione del rendiconto sulla gestione finanziaria anno 2022 ai sensi dell’art. 227 d. Lgs. n. 267/2000; adeguamento costi di costruzione ai sensi dell’art. 16, comma 9, del DPR n° 380/2001; verifica delle qualità e quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Determinazione del valore di cessione e di affitto; Determinazione degli importi dei gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di consiglio anno 2023; Tassa rifiuti (Ta.Ri), conferma del piano economico finanziario (PEF) 2022/25. Approvazione ai sensi degli artt 151 e 170, comma 1 del D.Lgs 267/2000; approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D. Dlg 118/2011; comunicazioni del Sindaco.