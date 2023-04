L’isola ecologica di Campobasso trasformata per un intero pomeriggio in una isola di giochi e divertimento grazie alla bella iniziativa merenda sballata party, organizzata dal Comune con la collaborazione della Sea nell’ambito del progetto Campobasso Scuole Sostenibili”, al quale hanno aderito tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado della città per invogliare le famiglie ad utilizzare, per la merenda dei loro bambini, alimenti non confezionati, senza imballaggi. Tiro alla fune, calcio, mini gonfiabili, pic- nic sull’erba. I piccoli hanno trascorso qualche ora all’aria aperta, complice anche il bel tempo. Tanti divertimento, dunque ma c’è stato spazio anche per riflettere sull’importanza di salvaguardare l’ambiente attraverso le buone pratiche, come la raccolta differenziata.