Partirà da Campobasso il tour di Fabri Fibra, l’artista che si esibirà nel capoluogo di regione domenica 11 giugno, in occasione del Festival dei Misteri. La prevendita è già partita al costo di 10 euro. L’annuncio nel corso della conferenza stampa organizzata dal sindaco Gravina e dall’assessore alla Cultura Paola Felice. “Come Amministrazione abbiamo lavorato a livello organizzativo con l’obiettivo di dare continuità a quanto già realizzato nella scorsa edizione del Corpus Domini, – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – convinti che fosse necessario e auspicabile, per la promozione del nostro territorio e di conseguenza di quella che rappresenta la nostra tradizione culturale più rilevante, creare occasioni ed eventi che possano avere un respiro nazionale e invogliare tanti turisti a raggiungere la nostra città anche per godere di un programmazione musicale di spessore che in quei giorni di festa la nostra città saprà proporre a tutti, nessuno escluso. Infatti, anche quest’anno, sono stati previsti appuntamenti musicali sia in centro, gratuiti, – venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno – sul palco che verrà allestito in Piazza della Vittoria, e sia nell’area eventi che verrà allestita nella zona di Selva Piana, dove si svolgeranno, invece, i due concerti a pagamento di sabato 10 e domenica 11 giugno. Come è stato verificato con l’edizione dello scorso anno del Festival dei Misteri, – ha sottolineato Gravina – la doppia dislocazione degli eventi musicali concorrerà a rendere più attrattiva e vivibile in quei giorni la nostra città, garantendo tutti gli standard di sicurezza adeguati per questo genere di manifestazioni. Nel contempo, – ha aggiunto in conclusione il sindaco – chi vorrà vivere il centro città tutte le sere in quei giorni, avrà modo di trovare occasioni altrettanto coinvolgenti e musicalmente di qualità, gratuitamente”. “Abbiamo lavorato per essere la tappa iniziale di un tour di respiro nazionale di un artista conosciuto e apprezzato come FABRI FIBRA, – ha dichiarato l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice – perché, come anche questo lancio di oggi effettuato in contemporanea nazionale evidenzia, tutto ciò permette alla nostra città di ottenere una visibilità e una riconoscibilità enorme che fa parte dell’idea che abbiamo da sempre, come Amministrazione, di rendere la festività del Corpus Domini un importante veicolo di promozione territoriale per rendere la nostra città protagonista anche fuori dai confini regionali. Il Festival dei Misteri offrirà anche quest’anno diverse opzioni di scelta e tutte, possiamo affermarlo senza ombra di dubbio, di qualità. Il concerto di Fabri Fibra previsto per domenica 11 giugno, così come quello del sabato 10 giugno dell’altro artista che annunceremo ufficialmente nei prossimi giorni, prevedono un biglietto d’ingresso dal costo di 10 euro più un euro di diritti di prevendita. Un costo non paragonabile in alcun modo a ciò che in giro per tutta Italia si deve pagare per assistere a eventi musicali di questo genere”, ha concluso l’assessore.