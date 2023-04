Viadotto Sente-Longo verso la riapertura al traffico a doppio senso per i mezzi leggeri. 16 milioni di euro l’importo previsto per i lavori di manutenzione sui piloni a rischio del ponte che collega il Molise all’Abruzzo. Lavori della durata di 10 mesi. È questo il piano operativo emerso dal tavolo tecnico che si è tenuto a Roma tra il Presidente della Provincia di Isernia Alfredo Ricci, la Provincia di Chieti e i dirigenti di ANAS e del Ministero dei Trasporti. Un incontro nel dicastero guidato dal ministro Salvini che riapre uno spiraglio concreto sulle sorti di un’opera di collegamento di fondamentale importanza per lo sviluppo del tessuto socio-economico dell’Alto Molise e dell’Alto Vastese. Un piano di riapertura che potrebbe concretizzarsi a breve.

Dettagliato il cronoprogramma. ANAS presenterà in via ufficiale il progetto definitivo alla Provincia di Isernia, seguirà una convenzione tra le parti, il trasferimento dei fondi dal Ministero alla società delle infrastrutture stradali. E poi l’avvio dei lavori. Dopo il ripristino del traffico sul viadotto, dovrebbe seguire una seconda fase di interventi per l’adeguamento dell’intera struttura. Concreto ottimismo da parte di Ricci. “Per la prima volta in quattro anni – ha detto – Siamo usciti dal ministero con risultati concreti. Risultati ottenuti – ha continuato Ricci – con la sinergia tra il dicastero, il consigliere giuridico del ministro Salvini Michele Marone. La pressione e l’interesse della Provincia di Isernia e in particolare del consigliere Vincenzo Scarano”.