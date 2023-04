Settimana di sosta nei tornei di Eccellenza e Promozione, spazio alle rappresentative giovanili impegnate nel torneo delle regioni 2023. Il Molise sarà rappresentato nelle categorie under 19 juniores, under 17 allievi e under 15 giovanissimi, da domani a domenica la fase eliminatoria, Molise inserito nel girone con Abruzzo, Bolzano ed Emilia Romagna. Un grande in bocca al lupo ai nostri ragazzi, con l’auspicio di ottenere il pass per i quarti di finale almeno con una rappresentativa.

Notizie dalla Coppa Italia nazionale, ieri pomeriggio il Cast Brescia ha superato a domicilio il Certaldo con il punteggio di 3 a 0, un esito che ha completamente ribaltato lo 0 a 1 dell’andata. Lombardi in finale insieme al San Marzano, entrambe le squadre sono già approdate in serie D. Motivo per il quale il Certaldo, squadra della provincia metropolitana di Firenze, ha più di un motivo per tifare Campobasso. Infatti, se i lupi dovessero ottenere la quarta serie nelle ultime due gare di campionato, il Certaldo potrebbe festeggiare l’accesso diretto in serie D. La Coppa Italia deve esprimere una squadra promossa, come recita il regolamento della Lnd, ecco perché i toscani sperano che i lupi chiudano la pratica nel torneo molisano. Se così non dovesse essere, si giocherà uno spareggio tra Campobasso e Certaldo, semifinaliste di coppa, per assegnare la promozione.

Tornando al campionato Campobasso e Isernia sono al lavoro per preparare le ultime due giornate. Campodipietra e Turris per i lupi, Turris e Olympia Agonese per i biancocelesti. Nel prossimo turno vantaggio per il Campobasso, una vera e propria formalità la gara contro il Campodipietra, al contrario l’Isernia dovrà fare attenzione alla squadra di Santa Croce di Magliano.