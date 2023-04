“Siamo in forte recupero sulle liste di attesa. Abbiamo avuto qualche problema perché volevamo investire anche i privati di questa problematica, ma alcuni di loro non avevano ancora firmato i contratti con la sanità pubblica. Ma siamo in recupero sulle liste di attesa: è il prossimo must che abbiamo in programma”. Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in merito ai ritardi sull’utilizzo dei fondi per limitare le liste di attesa.