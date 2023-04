La pazienza è finita e il governo si assuma le proprie responsabilità. A dirlo è il presidente della Regione e commissario ad acta, Donato Toma. Il riferimento è ai temi più caldi del momento, da quello ormai cronico della sanità a quello imminente del bilancio regionale i cui termini di approvazione scadono il prossimo 30 aprile.

Sulla Sanità c’è stato un parere favorevole del Ministero rispetto alla questione 118 e adesso si aprirà una fase interna di contrattazione interna che porterà alla soluzione. Proprio oggi il direttore generale facente funzioni dell’Asrem ha reso noto che sono 13 le postazioni mediche scoperte per il 118.

Sul bilancio regionale, Toma conferma le interlocuzioni in corso col Governo, serve un decreto che preveda un supporto straordinario per il Molise, così come avvenuto in altre regioni.

Tornando al tema sanità e nello specifico alla manifestazione organizzata dai Sindaci per domani a Roma, Toma dice non sono stato coinvolto nella cosa e vedremo se l’iniziativa sarà utile.