Le criticità del Sistema sanitario regionale vengono nuovamente evidenziate da Cittadinanzattiva Molise che già in passato ha denunciato le difficoltà dei cittadini molisani nell’accesso alle prestazioni sanitarie, “anche a causa della mancata erogazione dei Livelli essenziali di assistenza”. “Nell’ultimo nostro Rapporto con i dati regionali presentato alla Struttura commissariale a giugno 2022 – è spiegato in una nota – abbiamo evidenziato oltre alle difficoltà di accesso ai servizi essenziali, l’annoso problema del sistema Cup che ancora oggi non consente la prenotazione con codice ‘Urgente’ che obbligherebbe l’erogazione della prestazione entro le 72 ore”. Secondo Cittadinanzattiva, dunque, “poiché non si è intervenuti negli anni in maniera sistemica nei settori principali, ora ci ritroviamo con un indebolimento dell’intero servizio sanitario regionale che, di fatto, priva i cittadini del diritto alla cura con rischi ancora più pesanti indotti dalla pericolosa riforma sul ‘regionalismo asimmetrico’. Siamo ormai in uno stato evidente di emergenza sanitaria, che solo attraverso l’universalità del sistema sanitario nazionale può garantire l’unità del Paese nella garanzia dei diritti dei propri cittadini. Per questo siamo vicini alla protesta dei sindaci che domani incontreranno il ministro della Salute, Orazio Schillaci”.