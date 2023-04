– Il Movimento civico Molise Domani scrive una lettera aperta ai leader nazionali di Pd e 5 Stelle, Elly Schlein e Giuseppe Conte, per rilanciare la candidatura del giornalista Domenico Iannacone alla presidenza della Regione Molise con la coalizione di centrosinistra. “E’ una persona con un carisma empatico, in grado di affrontare i grandi problemi della nostra regione – scrive il movimento – e di coinvolgere efficacemente il popolo dei delusi, perche´ nella sua vita professionale si e` sempre occupato di loro e con loro ha parlato. Non ha tessera di partito – prosegue la lettera -, ma la sua vita e` stata tutta politica. Sulle strade delle periferie, li` dove la speranza muore e la poverta` dilaga perche´ i diritti sanciti dalla Costituzione antifascista vengono traditi. Sui luoghi di lavoro, dove la dignita` delle donne e degli uomini si esprime nella lotta solidale contro alcuni padroni che guardano sempre e solo al profitto. Nella denuncia della corruzione e del malaffare che bruciano le speranze degli esseri umani e la possibilita` di sviluppare un’economia virtuosa. Nei paesaggi della bella Italia di provincia a difendere una certa idea di ambiente e di rapporto fra uomo e natura. Nelle carceri dove gli ultimi sono sempre piu` ultimi. Li` Domenico Iannacone ha fatto politica in questi anni. E ha ascoltato, piuttosto che parlare. Li` ha costruito il decalogo delle priorita` che devono essere affrontate”. Molise Domani infine conclude chiedendo a Schlein e Conte una “partecipazione diretta, urgente e necessaria” al dibattito in corso per la scelta del candidato presidente della coalizione di centrosinistra: “Non esiste l’uomo della Provvidenza ma Iannacone, che ha radici profonde nella nostra Terra e da sempre condivide i grandi problemi della nostra comunita`, e` una risorsa importante che puo` rendere un servizio prezioso alle nostre istituzioni. Egli, grazie alla credibilita` di cui gode fra i cittadini molisani, puo` coinvolgere le energie migliori dei partiti e della societa` civile per formare quel collettivo in grado di mobilitare i tanti che si sono allontanati dalle istituzioni, dai partiti e dalla politica”.