Share on Twitter

Share on Facebook

Gentile sindaco, desidero comunicarle che per lavori tecnici l’ufficio postale di baranello resterà chiuso al pubblico dal 24 marzo al 19 giugno 2023. Poche, stringate righe, messe nero su bianco lo scorso 17 marzo da Poste Italiane per comunicare la chiusura sette giorni dopo di un ufficio postale che serve una comunità di oltre 2500 persone. Da quel momento – dice il sindaco di Baranello, Riccardo Di Chiro – sono iniziati i disagi per la popolazione, costretta con una serie di disagi a recarsi nei comuni vicini.

Chiediamo, ribadisce il Sindaco Di Chiro che in tal senso ha già scritto a Poste Italiane, un servizio sostitutivo mobile come già avvenuto in altre località.

I disagi riguardano soprattutto la popolazione anziana, costretta a spostarsi nei centri limitrofi pagando dazio anche ad una mobilità penalizzata da una rete stradale fatiscente.

L’auspico è che nei prossimi giorni, come avvenuto in altri centri, anche a Baranello possa tornare un servizio diretto ai cittadini.