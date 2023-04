Presentata a Campobasso la ventunesima edizione di Ti racconto un libro 2023, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso. Riaprono i luoghi della cultura pronti ad accogliere un calendario ricco di incontri articolati, come di consuetudine, in “contenitori”, che vedranno alternarsi scrittori, giornalisti e personalità del panorama culturale italiano per un percorso che ci accompagnerà fino all’inizio dell’estate per poi riprendere a settembre. Questa edizione è dedicata alla memoria di Pino Roveredo, uno degli scrittori più importanti della letteratura italiana contemporanea prematuramente scomparso nel gennaio scorso, che con la sua presenza costante, la sua generosa sensibilità e la sua amicizia ha contribuito alla crescita e al successo di Ti racconto un libro. A inaugurare la ventunesima edizione (martedì 18 aprile, ore 18.30, Sala Alphaville, via Muricchio, Campobasso) sarà Romana Petri, scrittrice, traduttrice e critico letterario che collabora attivamente con numerosi quotidiani nazionali. Nella prima parte di Ti racconto un libro 2023 partirà anche il bando della XXI edizione del Premio regionale di narrativa intitolato a Michele Buldrini, la cui premiazione è prevista tra novembre e dicembre. Anche questa edizione prevede un’unica sezione dedicata ai giovani di età compresa tra i 16 e i 36 anni. Un modo più innovativo di intendere e promuovere la scrittura che punta a far confrontare tra loro “giovani scrittori” di formazione diversa, in linea con l’idea che il talento possa esprimersi al meglio in un contesto culturale più ampio e libero da vincoli dettati dalle fasce di età. A giudicare i manoscritti sarà ancora una volta la prestigiosa giuria composta da alcuni dei maggiori esponenti della narrativa italiana contemporanea: Diego de Silva, Teresa Ciabatti, Marcello Fois, Ivan Cotroneo, Guido Catalano e Antonio Pascale. Torna anche SCRITTODICUORE il concorso nazionale di scrittura rivolto agli istituti carcerari giunto alla settima edizione e pensato per far emergere l’affettività dei detenuti che da sempre trova nella scrittura la migliore forma di espressione. La giuria che dovrà decretare il vincitore è composta da autorevoli scrittori che all’amore e ai sentimenti hanno dedicato numerose pagine delle loro opere: Lorenzo Marone (scrittore), Camilla Baresani (scrittrice e giornalista) e Anna Giurikovich Dato (scrittrice e giornalista). La cerimonia di premiazione è prevista in autunno. Dopo la pausa estiva, la programmazione di Ti racconto un libro 2023 riprenderà in autunno con nuovi imperdibili appuntamenti che vedranno protagonisti, tra gli altri, l’astrofisico Amedeo Balbi, e gli scrittori Sergio Kraisky, Paolo Di Paolo e Lorenzo Marone.