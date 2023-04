In seguito all’ampio consenso riscosso nelle precedenti edizioni, anche quest’anno la campagna educativa itinerante “Una vita da social” – che ha preso il via lo scorso 5 febbraio a Sanremo – è tornata in Molise.

Dopo aver fatto tappa nella città di Isernia, il “Truck” della Polizia Postale e delle Comunicazioni è arrivato in provincia di Campobasso. Nella mattinata odierna, è stato allestito, infatti, a Bojano, in via Girolamo Pallotta, per l’incontro con gli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Lombardo Radice”.

Il “Truck”è dotato di tecnologie di ultima generazione, che sono state utilizzate anche stamattina per illustrare a studenti, famiglie e visitatori le principali insidie del web e i maggiori pericoli delle strade

Si tratta della più importante e imponente campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia delle Comunicazioni, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori, in collaborazione con la Commissione Europea e il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Quest’anno, inoltre, l’iniziativa è stata integrata da momenti formativi che gli operatori della Polizia Postale hanno realizzato insieme a personale della Polizia Stradale, sul tema educativo “in Strada come in Rete”.

Testimonial dell’iniziativa, che ha avuto inizio dalle ore 09.00 di stamane, è stato il noto attore Alessandro Tersigni, che si è intrattenuto con i giovani studenti per sensibilizzarli sul tema della sicurezza della rete.