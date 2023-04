Dopo dieci giorni dagli ultimi impegni ufficiali, nel torneo di D si vive il rush finale. Quattro giornate al termine della regular season, dodici punti disponibili che potrebbero essere utili alle tante compagini del girone F per raggiungere gli obiettivi prefissati. La capolista Pineto viaggerà alla volta di Trastevere, in caso di vittoria e di contestuale sconfitta o pareggio della Vigor Senigallia sul campo del Vastogirardi potrebbe festeggiare il salto di categoria con tre turni di anticipo. Una cavalcata quella della squadra abruzzese caratterizzata da pochissimi passi falsi, il primato non è mai stato in discussione ed è partito il countdown per il meritato approdo nei Pro.

Proverà a far ritardare i festeggiamenti la Vigor Senigallia che arriverà in alto Molise per sfidare un Vastogirardi desideroso di archiviare il discorso salvezza diretta. La vittoria contro l’Avezzano ha consentito ai gialloblu di risalire posizioni in classifica e prendere una boccata d’ossigeno. Adesso bisogna dare la spinta definitiva per mettere in ghiaccio l’obiettivo stagionale della permanenza in quarta serie. Attualmente il Vastogirardi sarebbe salvo ma la classifica è cortissima, sette squadre in sette punti, a testimonianza del fatto che ci sarà da lottare e non abbassare la guardia. Gli alto molisani potranno contare nuovamente sul fattore casalingo per provare a rosicchiare punti alla seconda forza del torneo.

Impelagato nella zona play-out, il Termoli si sta preparando ad ospitare il Cynthialbalonga. Nello scontro diretto di Montegiorgio gli adriatici hanno conquistato un ottimo pareggio considerando il gesto folle di El Ouazni, espulso dopo pochissimi secondi dall’inizio del match per una gomitata. Il giudice sportivo ha fermato l’attaccante giallorosso per due turni, non saranno del match anche Maiorino e Hutsol appiedati per somma di ammonizioni. Anche mister Esposito dovrà seguire i suoi ragazzi dalla tribuna, sconterà la seconda giornata di squalifica. La vittoria del Notaresco ha riaperto anche il discorso retrocessione diretta, gli abruzzesi si trovano al penultimo posto ma adesso sono distanti soltanto una lunghezza dal Montegiorgio e due dal Termoli. Una motivazione in più per gli adriatici chiamati obbligatoriamente a conquistare punti.

Le molisane giocheranno tutte con il favore del campo, infatti a chiudere il quadro è il Matese che affronterà al Ferrante la Sambenedettese. A differenza delle corregionali i matesini sono a caccia di punti per agguantare il treno play off, un obiettivo alla portata della società del patron Rega che per gran parte del campionato ha occupato la quarta e la quinta posizione. Peccato per la sconfitta di Senigallia dove il Matese è stato croce e delizia di sé stesso, un primo tempo giocato da grande squadra e poi il crollo nel secondo. Un risultato severo e che brucia visto che Esposito e compagni hanno dissipato un doppio vantaggio. Mister Urbano ha chiesto ai suoi ragazzi di trasformare l’energia negativa in un ulteriore stimolo sul terreno di gioco, la gara contro la Samb rappresenta uno spartiacque importante nella corsa al quinto posto.