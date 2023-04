Ultima giornata nel torneo di A2. Impegno nella capitale per il Cus Molise ospite dell’Italpol. La sconfitta maturata in casa contro la vice capolista del girone B, Lido di Ostia, ha chiuso ogni possibilità play off per il team di Sanginario. La società cussina a settembre 2022 aveva indicato la qualificazione in a2 elitè come obiettivo principale, il nuovo campionato che prenderà il via nella prossima stagione e che si andrà a definire in questo finale. Come? Due le strade, la prima: chiudere tra le prime sei, in zona play off e staccare il pass per la A2 elitè; la seconda: ottenere le qualificazione nelle gare di spareggio con gli altri gironi. In tale ottica il Cus Molise deve difendere la settima posizione in graduatoria. In buona sostanza serve un successo domani a Roma contro l’Italpol per certificare il piazzamento e concentrarsi sul post season. I capitolini non hanno alcun obiettivo di classifica se non chiudere nel migliore dei modi il campionato, Barrichello e compagni dovranno far valere le motivazioni anche per arrivare al meglio agli spareggi per la A2 elite.

Nel torneo di C1 regionale è tempo di play off. Da domani partirà la corsa per accedere al campionato di serie B. Due gironi da quattro squadre che si sfideranno all’italiana con match di sola andata, al termine di queste sfide, le due squadre che avranno ottenuto il maggior punteggio nei rispettivi raggruppamenti avranno diritto a contendersi la serie cadetta in una finale secca, da giocare in campo neutro. Nel dettaglio, domani, derby campobassano allo Sturzo tra Sporting e Chaminade, pronostici in favore dello Sporting che cerca il salto di categoria. Al contrario la Chaminade recita il ruolo da outsider senza troppe pressioni, una condizione sicuramente positiva per affrontare i play off con la mente libera. Nel gruppo 1 l’altra gara è quella tra San Severo e Polisportiva Kalena. Nel gruppo 2 favori degli addetti ai lavori per il Torremaggiore che domani riceve l’Arcadia Termoli, infine il Bojano ospita il Miranda, una gara che può decretare la reale antagonista dei pugliesi per accedere alla finalissima.