Si inverte la rotta nella lotta ai furti in abitazioni e di automobili. E’ questa una delle novità rese note dal questore di Campobasso Vito Montaruli in occasione delle celebrazioni per il 171esimo anniversario della Fondazione della Polizia. “Grazie all’azione sinergica con le altre Forze di Polizia nonché a mirati servizi coordinati svolti a Campobasso, che hanno coinvolto personale di Squadra Mobile, Digos e Ufficio di prevenzione – ha spiegato -, questo fenomeno, nell’ultimo trimestre, è stato fortemente contenuto”. Per quanto riguarda la lotta alla criminalità nell’ultimo anno sul territorio della provincia sono stati operati 56 arresti e 347 persone sono state denunciate a piede libero. Sul fronte dello spaccio di droga sono stati sequestrati oltre 3 chili di sostanze stupefacenti, con un incremento del 60% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Preoccupa il fenomeno delle baby gang: 5 i minorenni denunciati. La Questura ha emesso inoltre 13 provvedimenti di Daspo Urbano e 10 provvedimenti di Daspo sportivi.