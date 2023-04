La stazione ferroviaria di Isernia potrebbe radicalmente cambiare volto grazie a un piano di fattibilità presentato dal gruppo di Ferrovie dello Stato all’Amministrazione comunale. Il progetto prevede pesanti modiche all’edificio. Interventi di ammodernamento ed espansione per diversi milioni di euro. Alcuni giorni fa il sopralluogo dei tecnici, fori per verifiche nel terreno. Nei prospetti ci sarebbe la realizzazione di un piano interrato dove dovrebbero essere aperti diversi negozi. Cambiamenti previsti anche per il piazzale nell’immediate vicinanze della stazione, di proprietà del gruppo ferrovie. Cambiamenti che potrebbero determinare variazioni al piano della viabilità, come l’inversione di marcia da parte dei pullman di linea per accedere al terminal. I finanziamenti per i lavori messi a disposizione da Ferrovie dello Stato grazie ai bandi del PNRR. Il Comune di Isernia sarebbe chiamato solamente a dare le autorizzazioni. Previsto nei prossimi giorni un tavolo tecnico tra Palazzo San Francesco e società ferroviaria, la discussione relativa ai prossimi passi da compiere. E intanto vanno verso la conclusione i lavori di elettrificazione della line Campobasso-Roma.