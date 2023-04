L’ottava edizione del Cvtà Street Fest di Civitacampomarano si terrà dal 2 al 4 giugno prossimi. Lo annunciano gli organizzatori del festival della street art diventato ormai uno degli appuntamenti di maggiore richiamo in Molise. Negli anni il piccolo centro, dove ci sono appena 300 abitanti, è stato trasformato in un museo a cielo aperto: strade, vicoli e piazze, in ogni angolo del centro abitato si può ammirare un’opera d’arte. In totale a Civitacampomarano ci sono quasi 80 opere realizzate da street artist arrivati da tutto il mondo nelle varie edizioni del festival diretto da Alice Pasquini.