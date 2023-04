Esaurite le festività pasquali si torna in campo per la Coppa Italia. Campobasso al lavoro anche nel giorno di lunedì in Albis per preparare, nel migliore dei modi, il match contro il San Marzano. Domani pomeriggio a partire dalle 15.00 i rossoblu di mister Di Meo sono chiamati a ribaltare il risultato dell’andata. Si riparte dall’1 a 0 in favore dei campani maturato mercoledì scorso, sicuramente un vantaggio per il San Marzano anche perché i lupi non sono riusciti a realizzare in trasferta. Infatti, se il Campobasso dovesse subire una rete, per accedere alla finalissima dovrebbe realizzare tre marcature.

Paradossalmente la priorità è non subire gol, la partita e lunga e la possibilità di ribaltare l’esito può avvenire anche nei minuti finali. L’auspicio è che si possa tornare a segnare con continuità tra le mura amiche, nelle ultime tre uscite interne il Campobasso ha realizzato solo due reti (contro Casertano e Guglionesi, che hanno fruttato sei punti, nessuna marcatura nella sconfitta contro il Campomarino). Serve una gara attenta, paziente, con la volontà chiara di strappare il pass per l’ultimo atto della competizione tricolore. Sulla formazione, il tecnico rossoblu dovrebbe affidarsi all’undici base visto anche a San Marzano. Focus sulla sfida prevista domani poi si tornerà a pensare al campionato dove resta viva la lotta punto a punto con l’Isernia. Sabato in anticipo la gara contro il Pietramontecorvino, mentre l’Isernia sarà ospite del Campodipietra. Un turno in favore dei biancocelesti che hanno già tre punti in tasca.