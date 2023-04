Temperature in calo in tutta la regione, il tempo incerto ha scoraggiato le scampagnate per questa Pasquetta. La maggior parte delle persone ha scelto di trascorrere la giornata in casa con pranzi tra amici e parenti.

Tra tetti imbiancati e pupazzi di neve, a Capracotta sembra che la primavera non sia mai arrivata. I turisti trovano rifugio nei tanti ristoranti e agriturismi presi d’assalto. Lasagna, agnello, pastiera nel ricco menù. E come brindisi inaugurale si sceglie anche la cioccolata calda. I più temerari hanno organizzato anche una grigliata sulla neve.

Facile l’ironia dei tanti cittadini. “Più che festeggiare Pasquetta, oggi festeggiamo un secondo Natale”.