Oggi tutti a casa. Sembra essere questo l’imperativo per questa Pasqua. Una Pasqua all’insegna del maltempo, con pioggia e temperature tutt’altro che primaverili che non invogliano certo ad uscire. E Campobasso si presentava così questa mattina: città deserta, pochissime le auto in circolazione. Pochi i bar aperti, qualcuno, sotto l’ombrello, si avventura lungo il corso principale per una breve passeggiata o per recarsi in chiesa per assistere alla funzione religiosa. Non manca qualche coraggioso runner che sfida le intemperie per una corsetta mattutina, prima del pranzo pasquale. Una festa tranquilla, dunque, da trascorrere con parenti e amici tra le mura domestiche. Saranno infatti in molti, complice anche il maltempo, a pranzare a casa, oggi, gustando i piatti della tradizione molisana: agnello “casce e ova”, lasagne, arrosto, oltre alla pastiera, colomba e uova di cioccolata. Quesat’anno otto italiani su dieci trascorreranno il giorno di pasqua a casa, portando in tavola i sapori tipici della tradizione, tipicità regionali che si tramandano da generazione in generazione. E’ quanto prevede una stima di Coldiretti, sulla base delle indicazioni fornite sugli italiani in viaggio e su quelli che trascorreranno la pasqua al ristorante. Il pranzo casalingo degli italiani costerà circa un miliardo e mezzo di euro. Non mancano neppure le prenotazioni nei ristoranti e negli agriturismi aperti per l’occasione. Gli operatori del settore si dicono soddisfatti per come sta andando il weekend di Pasqua che si concluderà domani, con la tradizionale gita fuori porta e il pranzo all’aperto, tempo permettendo.