Tragedia sugli spalti dello stadio “Di Tella” di Vastogirardi. Durante la partita di questo pomeriggio tra la squadra di casa e l’Avezzano, un uomo di 68, Giandomenico Lombardi, ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra.

Soccorso dagli altri spettatori e poi dall’arbitro che ha praticato un massaggio cardiaco, l’uomo è stato trasportato in ospedale ad Agnone dai sanitari del 118. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Partita interrotta per diversi minuti.

Il messaggio di cordoglio dell’ASD Vastogirardi:

“Esprimiamo il nostro sentimento di vicinanza più sincero alla comunità di Villa San Michele, frazione di Vastogirardi, per la gravissima perdita avvenuta oggi. Un evento che ci tocca particolarmente, perché avvenuto nella nostra casa, tra le mura del ‘Di Tella’, in un momento che doveva essere di grande gioia. Per noi, per i nostri tifosi, e soprattutto per lui, che non mancava mai a una partita, e ci ha sempre sostenuto, ogni domenica.

Il minimo che possiamo fare è dedicare a lui la vittoria di oggi, e continuare a combattere fino alla fine anche per onorare la sua fede incrollabile nei colori gialloblù.

Ciao Giandomenico, ci mancherai tantissimo!”