Una vera e propria palestra all’aperto dove gli appassionati del fitness, ma anche i neofiti della pratica sportiva finalizzata al benessere psicofisico, potranno praticare attività motorie. È quanto andrà a realizzarsi, entro breve tempo, a Castel San Vincenzo grazie ai fondi messi a disposizione dal PNRR. Ventimila euro, provenienti dalla Misura 3 – Sport e inclusione sociale – che l’amministrazione locale, guidata dalla sindaca Marisa Margiotta, utilizzerà per realizzare questa particolare palestra “en plein air”.

“È una ulteriore forma per implementare l’offerta dei servizi destinati sia ai nostri concittadini – commenta la sindaca Margiotta – ma anche ai turisti che ci onoreranno della loro presenza nella nostra località che deve sapersi adeguare a richieste sempre più variegate afferenti lo svago ed il benessere. Pertanto abbiamo aderito alla manifestazione di interesse proposta alle amministrazioni locali dal Dipartimento per lo sport, vedendoci così riconosciuti 20mila euro per la creazione di parchi e percorsi attrezzati. Tale somma – precisa la sindaca – è in diretta correlazione con il numero degli abitanti del nostro comune, che è al di sotto delle mille unità. Ci apprestiamo quindi a realizzare questo percorso sportivo attrezzato che sarà allocato in un’area apposita, fruibile a tutti. Per ciò che concerne i fondi del PNRR – conclude Margiotta – siamo solo al primo di una serie di interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo, infatti, altre opere da cantierare che andranno a migliorare significativamente la vivibilità della nostra piccola ma suggestiva località”.