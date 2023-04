Due giovanissimi, il 19enne Alfonso Montella e il 20enne Christian Baselice della Santa Lucia Sant’Alfredo Sarno, si sono aggiudicati il 2° Trofeo Franco Velocci, Coppia Nazionale, kermesse organizzata dalla Bocciofila Frosolonese del presidente Pasquale Mangione e dall’atleta e socio Sandro Velocci.

Sono state ben 88 le coppie al via della manifestazione per un totale di 176 atleti in gara.

I due giovani vincitori hanno superato, in finale, Aniello Galasso e Ciro De Gregorio dell’Antoniana Sant’Antonio Abate; mentre, in semifinale la vittoria con la coppia di categoria A, che era rimasta in gara, composta da Gianluca Tarantino e Giuseppe Mignone, beneventani portacolori della Capitino Isola del Liri. Quarta posizione per una coppia della società casertana Maddalena San Nicola la Strada, composta da padre e figlio: Michele e Giuseppe Gionti.

A completare il quadro dei finalisti: Enrico Bifulco – Emilio Cannavale della Libertas Sant’Antonio Scafati (quinti); Angelo Pette – Giulio Cirillo della Frosolonese (sesti); Sergio Baselice – Giovanni Ricci della Santa Lucia Sant’Alfredo (settimi); Giuliano Panichella – Pasquale Riccitelli della Riccese Riccia (ottavi); Giovanni D’Errico – Raffaele Buono della Libertas Sant’Antonio (noni); Michele D’Elia – Rino Petti del Bocciodromo Comunale Campobasso (decimi); Saverio Granaro – Felice Iovine della Libertas Sant’Antonio (undicesimi); Vincenzo Altieri – Vincenzo Di Fusco della Ferrovia Basile Vairano Scalo (dodicesimi).

Il direttore di gara è stato Salvatore Gallo, arbitro nazionale dell’AIAB Caserta; gli arbitri di campo Clemente Di Bartolomeo e Nicolino Battista.

Alle premiazioni il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, ha “ringraziato la Bocciofila Frosolonese e il presidente Pasquale Mangione (vice della FIB Molise) per la grande mole di attività portata avanti e l’atleta Sandro Velocci che ha voluto ricordare con una gara nazionale ben riuscita il padre Franco, grande appassionato dello sport delle bocce, atleta di ottima fattura e dirigente lungimirante per 30 anni presidente della società Stella Azzurra Sora”.

Col presidente Formato e col vice Mangione, presenti i consiglieri della FIB Molise, Riccardo Forte e Mario Perrella, e il delegato provinciale FIB Isernia, Gregorio Valente, quest’ultimo attivo nell’organizzazione del 2° Trofeo Franco Velocci.

A Frosolone si tornerà a giocare il 24 e 25 aprile col 19° Trofeo Città di Frosolone 16° Trofeo Lelio Pallante, una due giorni di bocce di alto livello. Il 24 aprile, dalle ore 14,30, l’anteprima alla gara del giorno successivo, ovvero una Terna Regionale Imposta a invito; il 25 aprile ancora una gara nazionale, specialità individuale. Due giorni per ricordare l’ex sindaco, ex Presidente del Consiglio regionale del Molise, editore e imprenditore, Lelio Pallante, anch’egli, pur non praticante, ma grande appassionato dello sport delle bocce.

Fonte: ufficio stampa