Ambulanza senza medico ad Agnone. Peggiora la già critica situazione della sanità altomolisana. Da domani e per l’intero mese di aprile, nelle ore notturne, la postazione 118 potrebbe essere demedicalizzata. Diventerebbe così una postazione INDIA, a bordo un autista, un infermiere e un soccorritore. Questo quanto emerso dall’incontro tra il sindaco Daniele Saia e la dirigente Asrem Evelina Gollo.

A monte del disservizio i soliti problemi legati alla carenza di personale e alla copertura dei turni. Stando a quanto si apprende, i medici del 118 agnonese dovranno prestare servizio anche in altre postazioni della regione affinché non restino sguarnite. La logica del taglio che colpisce i territori meno popolosi, e intanto se qualcuno dovesse sentirsi male in Alto Molise potrebbe trovarsi costretto ad attendere l’arrivo di un’ambulanza da centri più lontani.

Il periodo pasquale, ulteriore aggravante in una situazione già molto complessa, periodo in cui i piccoli Comuni si riempiono tra ritorni e visite di turisti. “Si continua a penalizzare le aree interne – ha commentato il sindaco Saia – mentre vengono favoriti territori più popolosi. Problematiche frutto di una riforma sanitaria sbagliata. Un esempio – ha aggiunto – dei danni che l’autonomia differenziata potrebbe causare nella nostra Regione. Continueremo a batterci per trovare una soluzione al problema” ha concluso Saia.

E c’è anche chi invoca una rivolta popolare come il sindaco di Capracotta Candido Paglione. “Cos’altro deve accadere per scuotere le coscienze?” scrive sui social “C’è il rischio di morire di morire da sciocchi” dice. Come riferito da Saia, nelle prossime ore la dirigente Asrem Gollo incontrerà la responsabile della centrale operativa 118 Adriana Ricciardi per tentare di trovare soluzione alla problematiche dei turni.