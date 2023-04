Share on Twitter

Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU. La ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. A tal proposito l’Istituto Comprensivo Sant’Antonio di Padova Di Campobasso, con il Presidente Padre Lino Jacobucci, ricorda che l’impegno per garantire i diritti di ogni bimbo e bimba non devono mai fermarsi. La scuola è il battito della comunità-sottolinea la direttrice Erika Cieri-se costruendo un ambiente accogliente poniamo le basi per una società di pari opportunità. Tutto questo passa dell’educazione e dal rispetto.

Nel nostro Istituto abbiamo Salvatore, bimbo con disturbo dello spettro autistico, storia di inclusione. Salvatore occupa uno spazio grande nella nostra comunità. A te Salvatore e famiglia dedichiamo una meravigliosa poesia.

La direttrice e tutto la staff.

TI VEDO

Ti vedo portare tuo figlio in terapia, mentre i tuoi amici portano i loro figli a scuola calcio o a danza.

Ti vedo scappare dalle conversazioni in cui i tuoi amici si congratulano a vicenda per le realizzazioni dei propri figli.

Ti osservo mentre fai il giocoliere tra casa, impegni, scuola e medici.

Ti vedo seduta per ore al computer a fare ricerche sulle cose necessarie a tuo figlio.

Vedo la brutta espressione sul tuo viso quando senti le persone che si lamentano per stupidaggini.

Ti vedo sparire poco a poco, non ti fai vedere molto in giro.

Ti vedo prendere forze dalla debolezza, una forza che non sognavi di avere.

Osservo il tuo rispetto verso le maestre, terapisti e professionisti della salute che giorno dopo giorno aiutano tuo figlio. Tu lo sai quanto sono importanti.

Ti vedo svegliare presto la mattina e fare tantissime cose, nonostante un’altra notte passata in bianco.

Ti osservo quando sei stanca, ma continui lottando per la vita di tuo figlio.

Lo so che ti senti invisibile, come se nessuno se ne accorgesse di tutte le nubi che ti avvolgono, delle tante lotte che devi fare.

Ma voglio che sappia che IO me ne rendo conto.

Ti vedo spingere sempre in avanti.

Ti vedo fare sempre delle scelte che possono dare a tuo figlio le migliori cure a casa, a scuola, in terapia e dal medico. In quei giorni in cui ti chiedi se puoi fare di più, voglio che tu sappia che IO ti vedo. Voglio che tu sappia che sei bella.

Voglio che tu sappia che ne vale la pena. Voglio che tu sappia che non sei sola. Voglio che tu sappia che l’amore è la cosa più importante e che tu sei la migliore in questo argomento.

E in quei giorni in cui tu vedi un miglioramento, quei momenti in cui il duro lavoro ha una sua piccola ricompensa e ti senti lo stesso di assaporare il più grande dei successi, IO ti vedo e sono fiero di te. Comunque vada la giornata oggi, tu vali tanto, stai andando alla grande… ed IO ti vedo.