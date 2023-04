La visita dei cosiddetti Sepolcri e la processione del Venerdì santo con il coro del Teco Vorrei sono tradizioni intoccabili della settimana santa a Campobasso . Ma, anticamente, ve ne era un’altra che con il tempo è caduta in disuso, se non per qualche raro caso: i commercianti del centro preparavano allestimenti artistici nelle vetrine delle loro attività, fossero di casalinghi o abbigliamento, macellai, alimentari o farmacie non importava. Tutti partecipavano con l’uso fantasioso di luci, colori e addobbi legati al tema pasquale. Da qui l’idea di Palazzo san Giorgio e dell’assessorato alle Attività Produttive di lanciare un concorso: “La vetrina più bella – Pasqua 2023” con l’intento di riportare in vita questa antica tradizione. Il concorso è aperto a tutte le attività commerciali di Campobasso e la partecipazione è gratuita. Il regolamento dettagliato è consultabile sul sito web del Comune (https://www.comune.campobasso.it) e l’adesione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del 5 aprile tramite email, indicando il luogo esatto dell’esercizio commerciale e una descrizione dell’allestimento previsto che dovrà essere comunque completato entro il pomeriggio del 6 aprile, per essere mantenuto per un periodo di tempo più lungo possibile. La vetrina più bella sarà premiata da un’apposita giuria.