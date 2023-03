Share on Twitter

Share on Facebook

“Primavera all’Uncinetto”, le uncinettine dell’associazione “Magie di filo” di Limosano fanno lezione ai più piccoli. Nel pomeriggio di oggi, 31 marzo 2023, con inizio alle ore 16:00, presso la biblioteca del Comune di Limosano, le esperte Uncinettine dell’Associazione “Magie di filo”, in collaborazione con l’Associazione educativa AEPP di Gianluca Petrarca, insegneranno ai bambini come realizzare i bellissimi fiori all’uncinetto. L’uncinetto oramai ha acquisito un ruolo importante, è diventato testimone della tradizione, un ponte interessante tra vecchie e nuove generazioni. Un legame forte ed identitario, che può diventare anche motivo di rilancio delle aree interne, come elemento attrattivo e veicolo di turismo.