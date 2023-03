Ha fornito numeri che inquadrano una situazione difficile. Lui la definisce comatosa. Nicola Felice, presidente del comitato San Timoteo, si è concentrato sull’ospedale di Termoli, sulla carenza di personale che investe a valanga i vari reparti. Le cifre messe nero su bianco da Felice interessano non sono le specialistiche.

Per citare qualche numero al solo Pronto Soccorso, ha detto il presidente del comitato – per garantire la turnazione ci vogliono 16 medici specialisti e considerando anche la medicina d’urgenza ne mancano 11. Ma non solo. Spostandosi su Anestesia e Rianimazione, per assicurare i servizi si praticano dai 4 ai 5 turni aggiuntivi a settimana. In Cardiologia ci sono 6 medici turnisti ed uno specializzando. Ad aprile andranno in pensione 2 specialisti; resteranno solo 5 turnisti con l’impossibilità di garantire H24. Al San Timoteo, nelle previsioni a breve termine, considerando i pensionamenti, rimarranno solo 5 ferriste, “non sarà possibile assicurare – ha detto Nicola Felice – il necessario servizio nel blocco operatorio che annovera ben 6 specialità. Altri numeri: 7 medici radiologi contro un fabbisogno di 13 necessari.

Senza tralasciare la carenza di personale negli altri reparti, come Ostetricia e Ginecologia.

Felice ripropone con forza il decreto Molise. Chiede a Toma un atto specifico che faccia riferimento proprio alla richiesta di questo decreto per la nostra regione. E poi invita i sindaci a organizzare un incontro con i prefetti, i parlamentari, associazioni e sindacati. Ma non solo.