Si è interrotta ai quarti di finale l’avventura della rappresentativa di serie D nella Viareggio Cup. Nella giornata di ieri i ragazzi di mister Giannichedda hanno ceduto con onore al Torino, 3 a 1 il finale. Partita in equilibrio fino alla fine del primo tempo con il risultato inchiodato sull’1 a 1, nella seconda frazione di gioco i granata hanno trovato dapprima il vantaggio al 73esimo e poi nei minuti di recupero il gol della sicurezza. Bilancio comunque positivo per la Rappresentativa, una vetrina importante che ha consentito ai ragazzi militanti nel campionato di quarta serie di mettersi in mostra e dimostrare il loro valore sotto gli occhi vigili dei tanti addetti ai lavori. Per quanto riguarda il torneo nella giornata di domani si giocheranno le due semifinali Fiorentina-Sassuolo e Torino-Bologna.

Dopo la sosta tecnica il campionato di serie D ripartirà nel weekend con tutte le squadre regolarmente in campo domenica ad eccezione di Roma City e Cynthialbalonga che anticiperanno al sabato. Dopo il cambio d’orario della scorsa domenica il nuovo orario federale delle partite è stato posticipato di mezz’ora con fischio d’inizio alle ore 15.00. La capolista Pineto farà visita all’Avezzano, countdown attivato per i bianco blu che, con il vantaggio attuale, potrebbero festeggiare il salto nei Pro con tre turni di anticipo. La squadra di Amaolo cercherà di rosicchiare qualche altro punto alla Vigor Senigallia impegnata nella difficile trasferta di Fano.

Al Ferrante di Piedimonte Matese si respira aria di derby, domenica la sfida al Vastogirardi. L’FC Matese affronterà la seconda partita consecutiva tra le mura amiche dopo il pareggio pre-sosta contro l’Avezzano. Il turno di riposo è arrivato al momento giusto per gli uomini di Urbano visto il trend negativo delle ultime quattro di campionato dove sono stati racimolati soltanto tre punti. La squadra è apparsa un po’ stanca oltre ad essere incappata in un periodo sfortunato, tanti gli episodi sfavorevoli che hanno deciso o indirizzato gli ultimi match. Qualche giorno di riposo in più ha permesso di ricaricare le batterie per il rush finale di campionato, l’obiettivo play-off è alla portata ma è necessario avere la giusta continuità di risultati.

Il Vastogirardi, dal canto suo, arriverà a Piedimonte con la fame di conquistare punti fondamentali in ottica salvezza. Gli alto molisani avranno la possibilità di conoscere anche il risultato del Roma City che anticiperà al sabato, se i laziali dovessero vincere raggiungerebbero il Vastogirardi a quota 35 punti. Uno stimolo in più per Ruggieri e compagni consapevoli dell’importanza della gara di domenica. Settimana tipo per i gialloblu che hanno potuto preparare al meglio la sfida del Ferrante con tutti gli effettivi a disposizione. Nella giornata di ieri sul campo sintetico di Fornelli amichevole contro la Rappresentativa juniores che parteciperà al prossimo Torneo delle Regioni, una buona sgambata per recuperare intensità e ritmo partita.

Gara da dentro o fuori anche per il Termoli che ospiterà a domicilio la Sambenedettese. I marchigiani, al contrario dei problemi societari, stanno vivendo un buonissimo momento di forma con sette punti nelle ultime tre uscite, un ambiente che si è compattato attorno ai giocatori nel tentativo di salvare almeno sul campo la categoria. Il Termoli dovrà far valere il fattore casa, il pubblico del Cannarsa in diverse occasioni ha dimostrato di essere il dodicesimo uomo in campo. Ieri allenamento congiunto contro la juniores guidata da Marcello Corazzini, un ottimo test per provare trame di gioco e l’undici che presumibilmente scenderà in campo contro la Samb. Dovrebbe essere del match anche il neo centrocampista Scoppa all’esordio con la casacca giallorossa.