Ultime tre giornate nel torneo di A2. Vero e proprio spareggio play off per il Cus Molise ospite della Roma calcio a 5. Domani pomeriggio, nella capitale, i ragazzi di Sanginario saranno chiamati al successo. Non vi è altra strada se non quella dei tre punti per coltivare il sogno playoff. I capitolini precedono i molisani di due lunghezze in classifica generale, entrambe le squadre sono alla ricerca del successo per agganciare la griglia spareggi. Al momento al quinto e sesto posto sono appaiate Active Network (con una gara in più) e Mantova, con un vantaggio di due punti sulla Roma e quattro su Di Stefano e compagni. I cussini sono pronti a scendere in campo con la giusta cattiveria anche per vendicare la sconfitta dell’andata. La stagione, nonostante alti e bassi, può riservare delle sorprese. Certo la lotta play off è in salita, nella peggiore delle ipotesi è comunque importante piazzarsi nel miglior modo possibile in vista degli spareggi per accedere alla serie A2 elitè. La sfida di Roma può offrire tante risposte a Sanginario che crede fortemente nel suo gruppo e nei giocatori che da anni rappresentano nel miglior modo possibile la regione e l’università.

Passando al campionato di futsal regionale, chiusa la regular season sabato scorso, le squadre qualificate preparano il finale di stagione, in altre parole i play off che al termine di due gironi di qualificazioni e della finalissima, decreteranno la rappresentante del Molise nel prossimo campionato di serie B.

Nel girone A staccano il pass in ordine di classifica: Sporting Campobasso, Polisportiva Bojano, Miranda e Chaminade; nel girone B assegnati i primi due posti, rispettivamente Torremaggiore e San Severo, da definire il terzo e quarto posto, la Polisportiva Kalena precede l’Arcadia Termoli, questi ultimi devono però recuperare una gara e potrebbero scavalcare proprio il team di Casacalenda. Con le otto qualificate, si andranno a definire i due gironi play off che decreteranno le due finaliste.

Da un lato Sporting Campobasso, San Severo, una tra Arcadia e Kalena e la Chaminade, dall’altro Torremaggiore, Polisportiva Bojano e Miranda. Le date, prima giornata sabato 15 aprile, a seguire il 22 e il 25 con la finalissima in programma sabato 29 aprile.