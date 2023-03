Incidente in via Tevere a Termoli questa sera alle 20.30 circa. Uno scooter guidato da un ragazzo ha investito un 49enne che avrebbe riportato la rottura di una gamba ma i medici stanno intervendo con urgenza, pare la ferita sia molto seria, sia stata interessata l’arteria femorale. Trasportato in ambulanza al San Timoteo di Termoli. Sul posto due pattuglie della polizia di Stato per tutti i rilievi del caso.