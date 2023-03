Il campionato interregionale Molise-Abruzzo di pattinaggio che si è svolto domenica al Palaunimol, organizzato dal Cus Molise è stata una festa per atleti, appassionati e addetti ai lavori. Nel dettaglio vediamo i risultati degli atleti molisani in gara.

Allievi femmine – La gara 3 giri sprint la porta a casa Martina Piazza (Cus Molise) davanti alle compagne di squadra Sara Covatta e Marzia Salvatore. Ai piedi del podio Giordana Paolini. Nella competizione 3000 metri punti vince Giordana Paolini portacolori del Cus Molise.

Ragazzi femmine – Nella tre giri sprint sale sul gradino più alto del podio Valeria Pilone (Centro Sportivo Campobasso) davanti alla compagna di team Chiara Sammartino. Medaglia di bronzo per il Cus Molise con Fabrizia Birone. Nella 2000 metri a punti affermazione di Valeria Pilone (Centro Sportivo Campobasso).

Ragazzi 12 femmine – Nella due giri sprint podio tutto del Cus Molise con affermazione per Francesca Di Cristofaro, argento per Miriana Lombardi e bronzo al collo di Camilla Marracino. Nella gara 2000 punti gradino più alto del podio per Francesca Di Cristofaro del Cus Molise. Non riesce ad andare a punti Miriana Lombardi per una caduta.

Esordienti femmine – Nella gara destrezza 2 vittoria per Martina Palumbo del Centro Sportivo Campobasso che precede la compagna di tean Srena Di Cillo. Terza la portacolori del Cus Molise Francesca Morcone. Nella gara due giri sprint oro per Martina Palumbo (Centro Sportivo Campobasso) davanti a Gaia Rocchetti e Francesca Morcone, entrambe del Cus Molise. Podio simile ma a posizioni invertite nella gara 8 giri sprint con successo appannaggio di Gaia Rocchetti davanti a Palumbo e Morcone.

Esordienti maschi – Podio tutto del Cus Molise nella gara destrezza due con Gabriele Santone, Gabriele Parisi e Lorenzo Poleggi. Nella due giri sprint vince Poleggi davanti a Parisi e Santone. Nella gara 8 giri in linea i tre alfieri del Cus Molise si dividono ancora il podio: primo è Parisi, argento per Poleggi e bronzo per Santone.

Giovanissimi femmine – Nella gara destrezza 2 Giada Covatta precede Francesca Spallone e Chloe Rocchetti per un podio tutto Cus Molise. Nella due giri sprint vince Giada Covatta che precede le compagne del Cus Molise Chloe Rocchetti e Greta Sanginario. Nella cinque giri in linea prima piazza per Giada Covatta davanti a Chloe Rocchetti e Francesca Spallone.

Giovanissimi maschi – Nella gara di destrezza due vince Francesco Zippo (Cus Molise) davanti a Pietro Carriero (Cus Molise) e Francesco Martino (Centro Sportivo Campobasso). Nella gara due giri sprint podio tutto del Cus Molise con Pietro Carriero, Francesco Zippo e Giovanni Morcone.

Stesso podio a parti invertite nella cinque giri in linea con affermazione per Francesco Zippo davanti a Pietro Carriero e Morcone Francesco.

Combinata Formula Tiezzi – Nella categoria Esordienti Femmine vince Martina Palumbo (Centro Sportivo Campobasso), davanti a Gaia Rocchetti (Cus Molise) e Serena Di Cillo (Centro Sportivo Campobasso). Tra i maschi Gabriele Parisi precede Gabriele Santone e Lorenzo Poleggi, tutti del Cus Molise. Nella categoria Giovanissimi femmine affermazione per Giada Covatta che precede Chloe Rocchetti e Francesca Spallone (tutte del Cus Molise). Tra i giovanissimi maschi vince Francesco Zippo che precede Pietro Carriero e Giovanni Morcone.