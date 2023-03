Successo per la 14esima edizione del raduno “Club Trigno Fuoristrada”. In circa 120 si sono iscritti alla 14esima edizione del raduno “Club Trigno Fuoristrada”, un vero e proprio successo se si considera che hanno raggiunto la località trignina anche appassionati delle regioni limitrofe, come Lazio, Abruzzo e Campania. “Certamente, possiamo dire che il bilancio è più che positivo – ha affermato il sindaco Pasquale Corallo – tante iscrizioni, che rendono questa manifestazione un appuntamento importante e una vetrina di tutto rispetto per il nostro territorio. In tanti hanno potuto apprezzare il patrimonio ambientale e non solo. Come Amministrazione comunale siamo presenti perché riconosciamo l’importanza di queste iniziative, per questo mi sento di ringraziare il presidente Diego Florio assieme a tutti i componenti l’associazione. Ringrazio le Forze dell’Ordine, i Vigili urbani e l’intero staff organizzativo e ci diamo appuntamento al prossimo evento”.